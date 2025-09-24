Jugada para el infarto
Los memes por otro gol anulado a Vélez: el VAR salvó a Racing y a Cambeces
Al joven arquero se le escapó un remate de Machuca y el árbitro uruguayo Ostojich cobró gol. Pero el VAR comprobó que la pelota no había cruzado la línea por completo y las redes estallan de memes.
Racing le ganó 1 a 0 a Vélez con gol de Santiago Solari y es el primer semifinalista de la Copa Libertadores. Y el VAR, como en Liniers en la ida, fue protagonista.
A los 62 minutos, y con el partido sin goles, a Facundo Cambeses se le escapó un remate de Imanol Machuca. Corrió hasta la línea y apretó la pelota contra la cal para que no ingrese toda.
Pero eso se vio recién en el VAR, porque el árbitro uruguayo Ostojich y uno de los asistentes cobraron gol. Fue un minuto de tensión total en el Cilindro, colmado de hinchas de Racing.
Y las redes…