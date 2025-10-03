Gira por Estados Unidos
Los memes por los tres nuevos convocados de Scaloni a la Selección para los amistosos
Argentina juega dos amistosos en Estados Undios el 10 y 13 de octubre ante rivales americanos. Lionel sorprendió con las convocatorias de Cambeses de Racing, Rivero de River y Aníbal Moreno, de Palmeiras. Vuelven Enzo Fernández, Marcos Senesi y se mantiene el Flaco López. Y las redes reaccionaron con pedidos de jugadores y memes.
La Selección Argentina tiene por delante una gira por Estados Unidos, con dos partidos, el 10 ante Venezuela, y el 13 de octubre frente a Puerto Rico. Para esa doble fecha FIFA, Lionel Scaloni sorprendió con algunas citaciones.
El entrenador confirmó la el regreso de Enzo Fernández, Marcos Senesi, y continúa el Flaco López, de Palmeiras.
¿Las sorpresas? El arquero de Racing Facundo Cambeses, el defensor de River Lautaro Rivero, y Aníbal Moreno, mediocampista de Palmeiras.
Las redes reaccionaron así a la lista: