La Selección Argentina tiene por delante una gira por Estados Unidos, con dos partidos, el 10 ante Venezuela, y el 13 de octubre frente a Puerto Rico. Para esa doble fecha FIFA, Lionel Scaloni sorprendió con algunas citaciones.

El entrenador confirmó la el regreso de Enzo Fernández, Marcos Senesi, y continúa el Flaco López, de Palmeiras.

¿Las sorpresas? El arquero de Racing Facundo Cambeses, el defensor de River Lautaro Rivero, y Aníbal Moreno, mediocampista de Palmeiras.

Las redes reaccionaron así a la lista: