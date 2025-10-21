Tucumán vivió una noche caliente como hacía años no sucedía en el José Fierro. Tras una semana de conflictos con la dirigencia, que los llevó a decidir no concentrar, Atlético Tucumán perdió 2 a 1 con San Lorenzo de local.

Ya en el entretiempo, con el partido 1 a 1 el público comenzó a cantar contra los jugadores y el Loco Díaz, capitán del equipo, hizo gestos para que alienten y apuntó contra los palcos: "A ellos tienen que insultar". Hubo insultos, más cánticos y billetes lanzados desde la platea.

El momento en que casi le abren la puerta

Una vez consumada la derrota del Decano, Díaz fue a buscar a hinchas y un seguridad casi le abre la puerta que comunica la cancha con la platea.

Al enfrentar a la prensa, Leandro responsabilizó al vicepresidente del ‘Decano’, Ignacio Golobisky: "No jugamos bien y entendemos a la gente pero yo sé lo que pasa y lo que pasó. Este dirigente, tal Nacho, nos salió a matar. Que cuente todo lo que pasa, la verdad y después salga a matarnos. No es por la plata, no necesitamos la plata nosotros".

Pero hubo más: "No solo por eso, sino todo lo que pasó en el año. En Febrero estaba en Lanus, me llamaron, volví sin pedir nada, me pagan, pero no puse nunca una condición, vine, doy la cara. Pero ellos no dan la cara nunca, a los médicos le prometen algo y no se lo cumplen, a los empleados se le promete algo y no se lo cumplen, a los chicos que vienen de otro lado acá no se le cumple".

Y más bombas: "Es difícil que cuando entrenamos los vemos tres veces a los dirigentes en el año. Después, cuando vamos a jugar con Boca o River se pelean por ir, micro, aviones, todo, se pelean por estar en esos partidos".

Y las redes lo hicieron meme: