Los memes por la moneda homenaje a Maradona que lanzó el Banco Central pero sin nombrarlo

Polémica y memes en las redes por la moneda que presentó este martes el Banco Central en homenaje al segundo gol que Diego Armando Maradona le convirtió a Inglaterra en la Copa del Mundo de México 1986.

¿Cuál es la polémica? Que no nombra a Diego, los trazos, y el diseño.

Solo hay 2500 y para comprarla, cuesta $235.000 -casi una jubilación mínima- las personas deberán completar un formulario publicado por la entidad bancaria.

"Es una alegoría de la pasión por el fútbol que se vive en la Argentina", explicaron desde el Banco Central. Y que "la pieza está acuñada en plata 925, tiene un valor facial simbólico de $10, diámetro de 40 mm, peso de 27 gramos y canto estriado. Fue diseñada por el equipo del Banco Central y acuñada por la Real Casa de Moneda de España – Fábrica Nacional de Moneda y Timbre", Viene en cápsula acrílica, con estuche y certificado de autenticidad.

Y las redes reaccionaron con memes: