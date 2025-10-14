Arde San Lorenzo. Al caos institucional por el escándalo que generó la habilitación de la Justicia para el regreso de Marcelo Moretti, el último domingo se le sumó la derrota ante San Martín de San Juan. Hubo cantos e insultos en la cancha y por primera vez se insultó a Néstor Ortigoza.

Este lunes, los cuervos volvieron a explotar por la presidencia del presidente en la sede del club, a donde llegó para reasumir en el cargo tras el fallo judicial que lo habilita.

Cuando Moretti llegó a avenida La Plata, había un puñado de hinchas que lo insultó. Pero al salir, debió hacerlo corriendo hasta un patrullero porque los autoconvocados eran cada vez más y el clima hostil había escalado notablemente.

Tras la huida de Moretti, la policía reprimió a la gente y se llevó un detenido. Y las redes hicieron meme el momento: