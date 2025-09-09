Con un pedido de solidaridad al resto del fútbol argentino, el plantel de Independiente compartió un comunicado en rechazó de la resolución de la Conmebol, que resolvió eliminarlo de la Copa Sudamericana 2025.

La reacción llega tres semanas después de los graves hechos de violencia que su hinchada y la de Universidad de Chile protagonizaron en el estadio de Avellaneda.

A favor del Rojo, solo se manifestó Juan Sebastián Verón y Estudiantes. Un fuerte comunicado por parte de los jugadores donde instan al resto del fútbol argentino a solidarizarse por el temor a lo que pueda generar este antecedente por parte del ente regulador del fútbol sudamericano.

El video está filmado en el vestuario del predio de Villa Domínico, los que leyeron la carta fueron los referentes Rodrigo Rey, Iván Marcone y Federico Mancuello.

Las redes reaccionaron así: