La FIFA publicó su nuevo ránking mensual y Argentina no está al tope tras coronarse campeón del mundo en Qatar, además de ser el campeón de la Copa Amércac, la Finalísima y mantener un invicto histórico.



Ahora es tiempo de memes: ¿Por qué Brasil sigue primero? ¿Y Bélgica? ¿Por qué Francia y Croacia no están más arriba? ¿Qué hace Italia ahí si no jugó los últimos dos mundiales?