Insólito. Lando Norris y Charles Leclecr protagonizaron un choque en los pits durante las pruebas del Gran Premio de Singapur.

Los salva el momento en que sucedió, ya que la segunda sesión de entrenamiento tuvo dos largas interrupciones con bandera roja por los accidentes de George Russell y Liam Lawson.

Tras 22 minutos, los pilotos intentaron salir lo antes posible y recuperar el tiempo perdido y ahí se produjo la colisión entre la Ferrari y el McLaren.

La Federación Internacional de Automovilismo convocó a los dos pilotos y a un representante de cada escudería para comparecer ante los comisarios deportivos.

Luego del cónclave, la FIA responsabilizó a Leclerc, por lo que Ferrari fue multado con 10.000 euros, sin penalización deportiva.

Y en las redes hay memes geniales: