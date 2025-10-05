Fútbol champagne
Los memes de Úbeda tras la goleada de Boca a Newell's 5 a 0 en la Bombonera
El Xeneizo vapuleó al equipo del Ogro Fabbiani y la Bombonera deliró con el rendimiento del equipo que ahora dirige Claudio Úbeda. Milton Giménez por duplicado, Ayrton Costa, Brian Aguirre y Lautaro Blanco hicieron los goles para el 5-0 que dejó a Boca primero en el Grupo A.
Boca goleó 5 a 0 a Newell's en la Bombonera y Claudio Úbeda, entrenador ante la ausencia de Miguel Russo por cuestiones de salud, es tendencia.
Los goles del Xeneize fueron convertidos por Milton Giménz -los dos primeros-, Ayrton Costa, Brian Aguirre y Lautaro Blanco.
Boca quedó puntero del Grupo A del Torneo Clausura y en puestos de Copa Libertadores 2026 en la tabla General.
Y las redes reaccionaron así: