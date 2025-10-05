Boca goleó 5 a 0 a Newell's en la Bombonera y Claudio Úbeda, entrenador ante la ausencia de Miguel Russo por cuestiones de salud, es tendencia

Los goles del Xeneize fueron convertidos por Milton Giménz -los dos primeros-, Ayrton Costa, Brian Aguirre y Lautaro Blanco

Boca quedó puntero del Grupo A del Torneo Clausura y en puestos de Copa Libertadores 2026 en la tabla General

Y las redes reaccionaron así:

