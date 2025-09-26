Estudiantes se quedó en la orilla. Le ganó 1 a 0 a Flamengo en el estadio UNO con gol de Gastón Benedetti a los 45 minutos, igualó la serie (había perdido 2 a 1 en Río) pero cayó en los penales 4-2 ante la enorme figura de Agustín Rossi.

Así, el Mengao jugará ante Racing las semifinales de la Copa Libertadores (la otra es Liga de Quito-Palmeiras), y las redes hicieron tendencia al exarquero de Boca.