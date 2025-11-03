No gana ni con ayuda
Los memes de River, que perdió con Gimnasia y Borja falló un penal en el minuto 97
El Lobo dio el golpe, venció 1 a 0 al Millonario, se salvó del descenso y dejó el Monumental en llamas contra los jugadores. "Que se vayan todos...", cantaron los hinchas de River. Borja erró un penal -polémico- en tiempo de descuento y las redes se llenaron de memes.
River se hunde cada vez más. Este domingo, el equipo de Marcelo Gallardo perdió 1-0 con Gimnasia y se fue insultado por los hinchas en un Monumental caliente.
Marcelo Torres de penal le dio la victoria a Gimnasia, que ganó en Nuñez después de veinte años y se salvó del descenso.
Resumen del partido
River tocó fondo.
El Millonario jugó mal, con jugadores muy por debajo de su nivel que nunca encontraron el rumbo del partido. Para colmo, el árbitro Arasa cobró un penal de Suso a Martínez Quarta en el minuto 97 pero el arquero Nelson Insfrán se lo atajó a Miguel Ángel Borja.
Y en las redes hay mucha bronca (River perdió los últimos cuatro partidos de local como no sucedía hace muchos años) y memes: