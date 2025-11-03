River se hunde cada vez más. Este domingo, el equipo de Marcelo Gallardo perdió 1-0 con Gimnasia y se fue insultado por los hinchas en un Monumental caliente.

Marcelo Torres de penal le dio la victoria a Gimnasia, que ganó en Nuñez después de veinte años y se salvó del descenso.

Resumen del partido

River tocó fondo.

El Millonario jugó mal, con jugadores muy por debajo de su nivel que nunca encontraron el rumbo del partido. Para colmo, el árbitro Arasa cobró un penal de Suso a Martínez Quarta en el minuto 97 pero el arquero Nelson Insfrán se lo atajó a Miguel Ángel Borja.

Y en las redes hay mucha bronca (River perdió los últimos cuatro partidos de local como no sucedía hace muchos años) y memes: