River se hunde cada vez más. Este domingo, el equipo de Marcelo Gallardo perdió 1-0 con Gimnasia y se fue insultado por los hinchas en un Monumental caliente. 

Marcelo Torres de penal le dio la victoria a Gimnasia, que ganó en Nuñez después de veinte años y se salvó del descenso

Resumen del partido 

River tocó fondo. 

BORJA ERRÓ un PENAL en el FINAL y GIMNASIA VENCIÓ a RIVER 🔥 | #River 0-1 #Gimnasia | Resumen

El Millonario jugó mal, con jugadores muy por debajo de su nivel que nunca encontraron el rumbo del partido. Para colmo, el árbitro Arasa cobró un penal de Suso a Martínez Quarta en el minuto 97 pero el arquero Nelson Insfrán se lo atajó a Miguel Ángel Borja

Y en las redes hay mucha bronca (River perdió los últimos cuatro partidos de local como no sucedía hace muchos años) y memes:

