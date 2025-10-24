Liga de Quito goleó 3-0 a Palmeiras en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores, partido jugado en los 2850 metros de altura de Quito en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de la capital ecuatoriana.

El equipo de Abel Ferreira fue una sombra del que eliminó a River en cuartos de Final. En cambio, los dirigidos por Tiago Nunes jugaron un partido casi perfecto, a la altura del campeón 2008 que Patón Bauza llevó a la gloria eterna.

Un doblete de Gabriel Villamíl, y un tanto de penal del argentino Lisandro Alzugaray, le dieron la holgada victoria a los ecuatorianos. El partido de vuelta se disputará el jueves próximo en el Allianz Parque de São Paulo.

Allí, se definirá el finalista que enfrentará al ganador de la serie entre Flamengo y Racing.

Los memes despiadados: