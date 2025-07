Lionel Messi está en su prime como futbolista de potrero. Inter Miami venció 2 a 1 a Atlas de México en el minuto 96 con otra asistencia suya -ya había asistido a Telasco Segovia en el primer gol- y tanto del Chelo Weingadt, tras una larga confirmación del VAR.

Leo, que volvió a jugar tras la suspensión por no presentar al Juego entre las Estrellas de la MLS y de la Liga MX, reaccionó gritándole el gol en la cara a Matías Cóccaro, el ex Huracán que había ingresado para forzar la igualdad de su equipo. Además, durante el juego se enojó con Sergio Hernández, que le pegó un patadón. Messi lo increpó y le pegó un cachetazo.

Cachetazo de Leo

Sergio Hernández le pegó sin pelota y Messi reaccionó así.

Las dos asistencias de Messi

Resumen de un partido atractivo, que ganó en emoción en el segundo tiempo.

El partido por la fecha 1 de la Copa de la Liga marcó el debut de Rodrigo De Paul en el equipo de Mascherano.

Matías Coccaro fue el más buscado de los hombres de Atlas luego de la derrota. El ex Huracán le bajó el tono a la pelea con Leo y en conferencia de prensa mostró la remera de Messi. “Cuando hicimos el 1-1, motivé a mis compañeros, y él (Messi) se lo tomó mal. Después, cuando hicieron el gol, me lo gritó. Cuando terminó el partido, nos dimos un abrazo. Le dije: ‘¿Qué te voy a decir a vos?’. Soy ganador, siempre quiero ganar. Él lo entendió y me dijo: ‘Te mando la casaca’. Que venga a disculparse de esa manera habla muy bien de él como persona. Me quedo muy tranquilo con la imagen que me deja”, contó el uruguayo.

Todo muy irreal, y las redes lo saben: