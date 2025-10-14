Los memes de los Supercampeones tras la histórica victoria de Japón sobre Brasil

Histórico. Japón venció 3-2 a Brasil por primera vez en su historia y el país vivió una fiesta en el estadio Ajinomoto de Tokio.

En un partidazo, la Verdeamarelha estuvo en ventaja 2-0 por los goles de Paulo Henrique y Gabriel Martinelli, pero la reacción nipona fue digna del histórico capítulo de los Supercampeones donde se terminaron imponiendo 3-2.

Takumi Minamino, Keito Nakamura y Ayase Ueda fueron los héroes de la jornada con sus gritos.

El DT italiano de la Canarinha, Carlo Ancelotti, dijo en conferencia de prensa: "No está bien perder. Cuando el equipo pierde, nos enfadamos, es normal. Todos están enojados. No me gusta perder. A los jugadores tampoco. Tenemos que aprender de esta derrota, como siempre en el fútbol". Y cerró con un "Tudo bom, no".

Pero no está todo bien y la prensa brasileña estalló y fue durísima con sus críticas.

Y en las redes hay memes mundiales de los Supercameones.