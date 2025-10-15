Argentina goleó a Puerto Rico por 6-0 en Miami y concluyó su gira por Estados Unidos de esta fecha FIFA.

Los goles de la Scaloneta los marcaron Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez -dobletes-, Gonzalo Montiel y Steven Echevarria en contra.

Lionel Messi jugó todo el partido y Lionel Scaloni, tal había anticipado, hizo debutar al Flaco López -jugó de titular- a Lautaro Rivero y Aníbal Moreno -ingresaron en el complemento- y hasta a Facundo Cambeses, que reemplazó al Dibu Emiliano Martínez.

Y las redes se llenaron de memes: