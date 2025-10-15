Baile total de la Scaloneta
Los memes de la goleada de Argentina 6-0 sobre Puerto Rico con varios debuts
La Scaloneta vapuleó a la selección centroamericana en Miami con dobletes de Mac Allister y Lautaro Martínez, un gol de Montiel y otro en contra. Messi jugó todo el partido y debutaron el Flaco López, Lautaro Rivero, Aníbal Moreno y Facundo Cambeses. Los memes.
Argentina goleó a Puerto Rico por 6-0 en Miami y concluyó su gira por Estados Unidos de esta fecha FIFA.
Los goles de la Scaloneta los marcaron Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez -dobletes-, Gonzalo Montiel y Steven Echevarria en contra.
Lionel Messi jugó todo el partido y Lionel Scaloni, tal había anticipado, hizo debutar al Flaco López -jugó de titular- a Lautaro Rivero y Aníbal Moreno -ingresaron en el complemento- y hasta a Facundo Cambeses, que reemplazó al Dibu Emiliano Martínez.
Y las redes se llenaron de memes:
🚨‼️ FORMACION CONFIRMADA DE PUERTO RICO, EL RIVAL DE LA SCALONETA HOY A LA NOCHE
via @chacayosoy pic.twitter.com/1yTW9go6WJ
— chacafacts (@ooc_cef) October 14, 2025