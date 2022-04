Los memes de la dura derrota de Boca ante Corinthians en Brasil

Boca perdió contra Corinthians 2 a 0 en Brasil -dos goles de Maycon a los 5 y 78 minutos- y quedó en el último lugar del Grupo E de la Copa Libertadores de América.

El equipo de Sebastián Battaglia no jugó nada bien y fue pasado por arriba por momentos por los brasileños. Incluso hay quienes vuelven a hablar de la continuidad o no del entrenador. Este miércoles juegan Always Ready y Deportivo Cali en la altura boliviana y eso puede ser peor para Boca.

