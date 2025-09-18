2 a 1 en el Monumental
Los memes de la derrota de River ante Palmeiras: del baile a la esperanza
El Millonario cayó 2-1 con el Verdao en el Monumental en el partido que abrió la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores. El equipo de Gallardo pudo haber sido goleado en el primer tiempo, pero reaccionó y casi lo empata. River debe ir por la épica a Brasil... Y las redes reaccionaron con memes.
El pésimo primer tiempo, la reacción del segundo, el gol de Martínez Quarta y hasta el penal que amagó a dar el árbitro Jesús Valenzuela… todo se hizo meme.