En un partidazo, Argentina le ganó 1-0 a Colombia y jugará la final del Mundial Sub 20 de Chile 2025.

El gol del equipo de Diego Placente lo convirtió Mateo Silvetti, a los 27 minutos del segundo tiempo, tras un jugadón de Gianluca Prestianni.

Ellos dos más el arquero Santino Barbi fueron las tres figuras del partido en un equipo que lució otra vez muy sólido y con la valla invicta por tercera vez, como ante Nigeria en octavos de final y ante México en cuartos.

Otra vez Argentina habló en la cancha, tras la previa caliente que propuso Colombia. El domingo, a las 20 horas, Argentina buscará el título ante Marruecos después de 18 años.

Resumen de un partidazo

Argentina es el país más ganador del mundo en la categoría con seis copas del mundo: 1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007.

Y en las redes se celebra, y hay burlas a Colombia y Chile:

LA SELECCIÓN ARGENTINA LE GANÓ A COLOMBIA Y CLASIFICÓ A LA FINAL DEL MUNDIAL SUB 20. VAMOS VAMOS LOS PIBES pic.twitter.com/kC3iwdwxE7 — PEPE (@soyunargento) October 16, 2025

#MundialSub20Chile2025

🇦🇷 Argentina a la Final 🇦🇷

Y a los putitos 🇨🇱 de Chile ⬇️ pic.twitter.com/aoJgEQTWHg — Tuculandia⭐⭐⭐🇦🇷🇪🇸🇸🇾 (@OtraVezOtraCue1) October 16, 2025

ARGENTINA A LA FINAL DEL MUNDIAL SUB 20 🇦🇷🇦🇷



VAMOS LOS PIBES #MundialSub20 pic.twitter.com/4E1xxGBvbV — Rochi🎸🦂🐐 (@rochicabj1905) October 16, 2025