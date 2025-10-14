Sergio Romero se va de Boca. Chiquito, sin competencia desde fines de 2024, arregló su desvinculación con el club para mudarse a Argentinos Juniors. El Bicho se movió rápido para conseguir un arquero de jerarquía que reemplace al Ruso Diego Rodríguez, tras su grave lesión en la rodilla.

Romero, de 35 años, supo ser héroe del Xeneize en la Copa Libertadores 2023 se cavó su tumba luego de agredir a un plateísta post derrota en el Superclásico ante River en la Bombonera.

Y en las redes hay memes de los bosteros y los bichitos colorados.