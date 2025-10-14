Colgado desde 2024
Los memes de Chiquito Romero: los hinchas de Boca lo despiden y los de Argentinos... ¿lo quieren?
El experimentado arquero de 35 años, colgado en Boca desde 2024, atajará en Argentinos Juniors. Y en las redes hinchas Xeneizes y del Bicho se pronuncian sobre el pase.
Sergio Romero se va de Boca. Chiquito, sin competencia desde fines de 2024, arregló su desvinculación con el club para mudarse a Argentinos Juniors. El Bicho se movió rápido para conseguir un arquero de jerarquía que reemplace al Ruso Diego Rodríguez, tras su grave lesión en la rodilla.
Romero, de 35 años, supo ser héroe del Xeneize en la Copa Libertadores 2023 se cavó su tumba luego de agredir a un plateísta post derrota en el Superclásico ante River en la Bombonera.
Y en las redes hay memes de los bosteros y los bichitos colorados.