Perdón Jorgito
Los memes de Carrascal: fue figura de Flamengo y los hinchas de River se dieron cuenta de que es crack
El colombiano, de tibio paso por River, se convirtió en pieza clave de Flamengo y anoche lo demostró ante Racing en la semifinal de Copa Libertadores. Gol y figura del partido. Los memes de los hinchas millonarios que no la vieron.
Jorge Carrascal fue la figura del partido que Flamengo le ganó a Racing 1 a 0, con gol suyo, en el Maracaná por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores.
El futbolista de la Selección colombiana resultó incontrolable para la Academia. Carrasca jugó 89 partidos en River entre 2019 y 22. Llegó al Mengao en el último mercado de pases, desde Rusia, a cambio de 12 millones de euros.
Por esa transacción, River cobró 150 mil dólares, pero eso es anécdota del balance. En lo futbolístico, el Millonario no tiene un jugador como él. En Flamengo es figura, y en 12 partidos ya anotó goles y entregó 4 asistencias.
Las redes lo hicieron tendencia: