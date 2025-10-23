Jorge Carrascal fue la figura del partido que Flamengo le ganó a Racing 1 a 0, con gol suyo, en el Maracaná por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores.

El futbolista de la Selección colombiana resultó incontrolable para la Academia. Carrasca jugó 89 partidos en River entre 2019 y 22. Llegó al Mengao en el último mercado de pases, desde Rusia, a cambio de 12 millones de euros.

Por esa transacción, River cobró 150 mil dólares, pero eso es anécdota del balance. En lo futbolístico, el Millonario no tiene un jugador como él. En Flamengo es figura, y en 12 partidos ya anotó goles y entregó 4 asistencias.

Las redes lo hicieron tendencia: