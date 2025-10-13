River perdió con Sarmiento de Junín en el Monumental y tocó fondo. Los hinchas explotaron contra los jugadores, contra Franco Armani por el grave error que cometió en el gol, dirigencia que encabeza Jorge Brito y ni Marcelo Gallardo se salvó.

Uno de los futbolistas más apuntados hace tiempo es Miguel Borja. Este domingo, al Colibrí volvieron a anularle un gol -como ante Rosario Central- por posición adelantada. El colombiano se hizo viral por llevar escrito en su mano el número 63.

¿Por qué? Borja tiene 62 goles en River y entró a la cancha ante Sarmiento -en lugar de Facundo Colidio- y para romper la racha negativa escribió el número de su próximo gol, que no llega pero bueno..

Y en las redes hay memes y burlas: