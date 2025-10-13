Delantero sin goles
Los memes de Borja por el número 63 que escribió en su mano para cortar la mala racha
Como River, el colombiano viene de mala racha. Para cortarla, para jugar ante Sarmiento escribió el número de su próximo gol en la palma de la mano izquierdo. Encima, le anularon un tanto en tiempo cumplido, y las redes se burlan.
River perdió con Sarmiento de Junín en el Monumental y tocó fondo. Los hinchas explotaron contra los jugadores, contra Franco Armani por el grave error que cometió en el gol, dirigencia que encabeza Jorge Brito y ni Marcelo Gallardo se salvó.
Uno de los futbolistas más apuntados hace tiempo es Miguel Borja. Este domingo, al Colibrí volvieron a anularle un gol -como ante Rosario Central- por posición adelantada. El colombiano se hizo viral por llevar escrito en su mano el número 63.
¿Por qué? Borja tiene 62 goles en River y entró a la cancha ante Sarmiento -en lugar de Facundo Colidio- y para romper la racha negativa escribió el número de su próximo gol, que no llega pero bueno..
Y en las redes hay memes y burlas: