Ahora parece que Sebastián Battaglia es el mejor DT del mundo y que Riquelme... ah no, los grandes medios no hablan de Román cuando Boca gana y juega bien. Pero al hincha de Boca mucho no le importa, ganó el Xeneize, con contundencia 2 a 0 ante Defensa y Justicia y todo es alegría.

En semifinales, jugará ante el Racing de Gago -que goleó 5 a 0 a Aldosivi en el Cilindro-, y l las redes de Boca gozan: