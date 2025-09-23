Darío Benedetto volvió a errar otro penal, y otra vez se hizo tendencia. El Pipa, que todavía no pudo convertir un gol desde su llegada a Newell's, no convierte desde el 5 de febrero del año pasado cuando Boca venció por 2-0 a Tigre.

Anoche, el delantero de 35 años tuvo en sus pies el empate ante Belgrano, pero regaló su penal a las manos del arquero Thiago Cardozo. Fue a los 44 minutos del primer tiempo cuando el juego estaba 1-0.

Luego el Pirata goleó 3-0 a la Lepra -como hace una semana por Copa Argentina- en el partido que cerró la fecha 9 del torneo Clausura de la Liga Profesional.

Resumen y goles del partido

El equipo del Ruso Zielinsky volvió a amargar al del Ogro Fabbiani.

Y las redes se burlan de Benedetto: