Darío Benedetto volvió a errar otro penal, y otra vez se hizo tendencia. El Pipa, que todavía no pudo convertir un gol desde su llegada a Newell's, no convierte desde el 5 de febrero del año pasado cuando Boca venció por 2-0 a Tigre. 

Anoche, el delantero de 35 años tuvo en sus pies el empate ante Belgrano, pero regaló su penal a las manos del arquero Thiago Cardozo. Fue a los 44 minutos del primer tiempo cuando el juego estaba 1-0.

Luego el Pirata goleó 3-0 a la Lepra -como hace una semana por Copa Argentina- en el partido que cerró la fecha 9 del torneo Clausura de la Liga Profesional. 

Resumen y goles del partido 

El equipo del Ruso Zielinsky volvió a amargar al del Ogro Fabbiani. 

BELGRANO GOLEÓ a NEWELL'S y BENEDETTO ERRÓ un PENAL | #Belgrano 2-0 #Newell's | Resumen

 Y las redes se burlan de Benedetto:

