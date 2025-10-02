Tras la multitudinaria convocatoria de los hinchas y agrupaciones políticas de Independiente, la Comisión Directiva que encabeza Néstor Grindetti comunicó que continuará el contrato con Puma.

Así lo confirmaron Independiente y Atomik, la marca elegida por la dirigencia, en un comunicado: "ATOMIK comunica públicamente que desiste de la oferta presentada en todos sus aspectos y condiciones".

"Nuestra empresa, guiada por valores de respeto, transparencia y profesionalismo, no participará de circunstancias que nada tienen que ver con un vínculo institucional ni con el verdadero sentido de un patrocinio técnico", reza el texto que publicó la empresa.

Además, denunció haber sido objeto de "videos falsos, manifestaciones injuriosas y amenazas personales" contra sus directivos y familiares.

Por lo tanto, antes del fin de semana el Rojo firmará la renovación con Puma, vínculo que se extenderá hasta diciembre de 2031. Las redes lo celebran como un campeonato y hay memes.