Ganó Boooca. Y es notica, porque además goleó. Fue 3-0 a Independiente Rivadavia en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza para dejar atrás una sequía histórica de 12 partidos sin victorias.

El equipo en Miguel Ángel Russo ganó después de 120 días con goles de Leandro Paredes, Exequiel Zeballos y Alan Velasco.

Y los bosteros celebran fuerte en las redes.