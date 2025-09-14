En un partido vibrante, River Plate logró una importante victoria por 2 a 1 ante Estudiantes en el estadio UNO de La Plata, en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura 2025.

Giuliano Galoppo abrió la cuenta a los 6 minutos con un cabezazo, y diez minutos después, Ignacio Fernández amplió la ventaja. El conjunto local, en tanto, descontó en el tiempo de descuento con un cabezazo de Santiago Núñez.

Las polémicas aparecieron en varios tramos del juego, pero una de ellas llegó a las redes sociales por el enojo de los hinchas de River con el relator Sebastián Vignolo.

La jugada de la polémica: