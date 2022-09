“Es muy difícil la sociedad en la que estamos, que se tomen el trabajo de buscar los nombres de familiares… En el partido atacando, siendo muy hiriente, se pasan los límites y no lo aguanté más. Exploté con esas cuatro personas”, fue la justificación del arquero de Racing, Gabriel Arias, cuando fue consultado después del encuentro por sus gestos a los hinchas de Platense.

“Esas cuatro personas estuvieron constantemente insultando a mi familia, estamos en una sociedad que busca lastimar, herir, y no está bueno. Pedirle disculpas a la gente de Platense, a mis compañeros, no fue una actitud correcta, me hago cargo pero no saben lo que me tocó pasar. Llegó un momento que no lo aguanté, fueron hirientes, buscan mucho lastimar”.