Las imágenes son espeluznantes, horribles, patéticas. Los graves hechos de violencia que suspendieron la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile serán difícil de olvidar.

En los primeros reportes, se informó que al menos hay 18 personas heridas de nacionalidad chilena, dos de ellas en estado grave, y 110 detenidos.

Palazo en la cabeza

En las redes se habla de que es un menor.

La cobertura de TyC fuera de la cancha

Una vez consumada la violencia, así fue la caótica desconcentración del estadio en Avellaneda.

El comunicado de CONMEBOL

La Confederación Sudamericana de fútbol emitió en las primeras horas del jueves un comunicado en el que anunció que el encuentro quedó "cancelado" y que el caso "será derivado a los Órganos Judiciales".

"La Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL informó que en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad, que garanticen la continuidad del partido entre Independiente (ARG) y Universidad de Chile (CHI) por los Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana 2025, dicho encuentro queda cancelado", reza la publicación.

En esta línea, añadieron que teniendo en cuenta que se ha cumplido con lo establecido en el Manual de Clubes para situaciones similares, sin que la situación se haya subsanado, se procede a la cancelación del partido y el caso será derivado a los Órganos Judiciales de la CONMEBOL para futuras determinaciones.

Así concluye: “Toda la información de los hechos ocurridos dentro y fuera del estadio será enviada a la Comisión Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol”.