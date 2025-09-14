Argentinos Juniors cayó por 2 a 0 contra Instituto en Córdoba en un partido caliente. Pero por sobre todo marcado por las polémicas que se dieron durante el encuentro.

Los dos tantos del conjunto cordobés llegaron a través del punto de penal, tras dos decisiones muy polémicas del árbitro que perjudicó claramente al equipo de La Peternal.

En un partido muy tenso, el árbitro también expulsó al técnico de Argentinos, Nicolás Diez, por los reclamos tras haber considerado que su equipo fue perjudicado en la decisión arbitral.

El resultado del partido se hizo tendencia en las redes sociales donde la gente apuntó directamente contra Chiqui Tapia. Es que, Argentinos y Barracas Central se encuentran peleando punto por punto por un posible ingreso a la próxima Copa Libertadores y muchos acusaron al presidente de la AFA de meter mano en la decisión del juez.