Fernando Muslera fue la gran figura del triunfazo de Estudiantes ante Cerro Porteño por 1 a 0, con gol de Santiago Ascacibar de penal a los 49 minutos del segundo tiempo, en Asunción por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

El golero uruguayo tapó un cabezazo a quemarropa de Morel a los 69 minutos de juego, con el partido igualado. Y los hinchas pinchas recordaron esta idéntica de Mariano Andújar ante Universitario de Sucre en el último partido de la fase de Grupos de la Copa Libertadores 2009, que Estudiantes ganó de la mano del inolvidable Alejandro Sabella.

Resumen y gol pincha

Con este penal del Ruso, ganó el equipo platense.

La próxima semana, también el miércoles y a la misma hora, el conjunto de Eduardo Dominguez intentará sellar su pase a cuartos de final.