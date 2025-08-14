Locura pincha: la atajada de Muslera que es idéntica a una de Andújar en la última Libertadores que ganó Estudiantes
Estudiantes derrotó 1 a 0 a Cerro Porteño en Asunción, con el arquero uruguayo como figura. Una de sus atajadas se viralizó por ser notable y por su parecido con una de Andújar en la Copa Libertadores 2009, que ganó el Pincha. El gol del equipo de Domínguez lo hizo Ascacibar de penal sobre la hora.
Fernando Muslera fue la gran figura del triunfazo de Estudiantes ante Cerro Porteño por 1 a 0, con gol de Santiago Ascacibar de penal a los 49 minutos del segundo tiempo, en Asunción por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.
El golero uruguayo tapó un cabezazo a quemarropa de Morel a los 69 minutos de juego, con el partido igualado. Y los hinchas pinchas recordaron esta idéntica de Mariano Andújar ante Universitario de Sucre en el último partido de la fase de Grupos de la Copa Libertadores 2009, que Estudiantes ganó de la mano del inolvidable Alejandro Sabella.
Resumen y gol pincha
Con este penal del Ruso, ganó el equipo platense.
La próxima semana, también el miércoles y a la misma hora, el conjunto de Eduardo Dominguez intentará sellar su pase a cuartos de final.