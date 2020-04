Las leyendas del tenis protagonizaron todo un blooper en las últimas horas en las redes sociales. El español tuvo varios problemas para lograr meter al suizo en la conversación, hasta que finalmente lo logró.

"¿Lo hicimos? ¿Estamos dentro? ¡Por fin! No sabía si eras tú o yo", bromeó Su Majestad, entre risas de ambos.

Un colega como Andy Murray se sumó para molestar a 'Rafa': "Es brillante... Puede ganar 52 Abiertos de Francia pero no hacer funcionar Instagram".

Por último, Roger comentó cómo lleva su cuarentena: "He estado peloteando contra la pared. Estoy bien. Estoy sintiendome mejor. Tengo mucho tiempo. No hay estrés, no hay apuro. No importa cuándo regrese. Las cosas están bien. Estoy feliz".