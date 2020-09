Esporte Interativo (de 🏠) on Twitter

Portugal goleó 4-1 a Croacia por la Liga de las Naciones de la UEFA este sábado, y si bien no jugó debido a una infección en su pie derecho, Cristiano Ronaldo se encargó de no pasar desapercibido: sentado en la platea, lo retaron por no llevar tapaboca.

El goleador observaba con mucha concentración la victoria de su selección en el Estadio do Dragão de Oporto, cuando una de las encargadas de hacer cumplir el protocolo se acercó a señalarle su falta. El portugués acató sin inconvenientes.