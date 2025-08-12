El particular momento sucedió este lunes en la victoria de Racing de Córdoba 2-0 sobre Quilmes por la fecha 26 de la Primera Nacional.

Enzo Kalinski, exjugador de San Lorenzo hoy en el Cervecero, fue a disputar la pelota contra la líne y forcejeo con Gonzalo Rostagno.

Tanto se agarraron que Kalinski terminó en el piso con los calzoncillos y el pantalón bajos. Quedó en culo en plena cancha, literalmente.

Y la imagen se hizo viral.