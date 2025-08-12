Joyas del ascenso
Lo agarró tanto del pantalón que lo dejó en culo en medio del partido
El protagonista de la jugada fue Enzo Kalinsky, exfutbolista de San Lorenzo hoy en Quilmes. Fue a disputar una pelota con un rival que lo dejó desnudo y tirado contra un costado de la cancha.
El particular momento sucedió este lunes en la victoria de Racing de Córdoba 2-0 sobre Quilmes por la fecha 26 de la Primera Nacional.
Enzo Kalinski, exjugador de San Lorenzo hoy en el Cervecero, fue a disputar la pelota contra la líne y forcejeo con Gonzalo Rostagno.
Tanto se agarraron que Kalinski terminó en el piso con los calzoncillos y el pantalón bajos. Quedó en culo en plena cancha, literalmente.
Y la imagen se hizo viral.