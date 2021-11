Racing derrotó 3-1 a Lanús en el Cilindro de Avellaneda con goles de Lisandro López, Leonardo Sigali y el pibe Alcaraz. Con esta victoria, el equipo de Gago quedó en puestos de Sudamericana.

Pero el hincha no tuvo festejo completo porque tras el partido, Licha tiró la bomba: "Me duele que sea en este momento, que no la estamos pasando bien… Pero es lo que es. Le voy a poner el pecho hasta lo último para salir adelante, pero la situación familiar es delicada y serán los últimos dos partidos con la camiseta de Racing”.

Así Lisandro López decidió comunicar su salida del club ¿Y retiro del fútbol? Así reaccionaron las redes de la Academia: