Lionel Scaloni contó la reacción de los jugadores de la Selección cuando se enteraron del fallecimiento de Russo
El técnico de la albiceleste se mostró conmovido por la noticia del fallecimiento de Miguelo, le envió un afectuoso saludo a su familia y contó lo que pasó en el entrenamiento.
Según contó el propio Lionel Scaloni, si bien todos estaban al tanto del débil estado de salud de Miguel Ángel Russo, la noticia de su fallecimiento llegó en pleno entrenamiento y casi automáticamente la reacción fue dedicarle un minuto de silencio.
Scaloni dejó en claro que miguel fue un tipo muy querido en el mundo del fútbol y que ha dejado una huella imborrable.
Antes de enviarle un afectuoso saludo a sus familiares y amigos, el técnico del seleccionado dejó en claro que no son muchas las ocasiones en las que la mayoría de la gente esté de acuerdo con el importante legado de Russo y en cómo uno debe comportarse dentro de un estadio de fútbol.
El saludo de Di María
Y aunque ya no forma parte del seleccionado, Ángel Di María y otros de los jugadores de Rosario Central se acercaron a la Bombonera a despedir al técnico.