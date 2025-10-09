Según contó el propio Lionel Scaloni, si bien todos estaban al tanto del débil estado de salud de Miguel Ángel Russo, la noticia de su fallecimiento llegó en pleno entrenamiento y casi automáticamente la reacción fue dedicarle un minuto de silencio.

Scaloni dejó en claro que miguel fue un tipo muy querido en el mundo del fútbol y que ha dejado una huella imborrable.

Antes de enviarle un afectuoso saludo a sus familiares y amigos, el técnico del seleccionado dejó en claro que no son muchas las ocasiones en las que la mayoría de la gente esté de acuerdo con el importante legado de Russo y en cómo uno debe comportarse dentro de un estadio de fútbol.

El saludo de Di María

Y aunque ya no forma parte del seleccionado, Ángel Di María y otros de los jugadores de Rosario Central se acercaron a la Bombonera a despedir al técnico.