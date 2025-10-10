Leandro Paredes está en Miami con la selección que enfrentará a Venezuela este viernes. La noticia del fallecimiento de Miguel Ángel Russo llegó en el medio de un entrenamiento y los jugadores decidieron hacer un minuto de silencio en su honor.

Pero mientras algunos esperaban que el capitán de Boca viajara a Buenos Aires a presentar sus condolencias, Paredes prefirió honrar a su técnico y hacer exactamente lo que Russo hubiera querido: "Se hubiese enojado mucho si yo hubiese dejado la concentración de la Selección para estar ahí. Él hubiese querido que lo represente de la mejor manera, así que trataré de hacerlo, jugando al fútbol".

Paredes, que tenía una estrecha relación con Miguel Ángel, le envió un sentido saludo a la familia del técnico.