Le tiraron una petaca al arquero: se picó todo en Nacional tras otra derrota

Nacional tocó fondo y sus hinchas se lo hicieron saber en el Gran Parque Central. Otra vez. En la noche en que los hinchas volvían a su estadio tras una sanción de cuatro fechas a puertas cerradas, el hincha bolso tronó.

Es que el equipo perdió 2 a 1 con Plaza Colonia y se despidió de la Copa Uruguay en los octavos de final.

Antes de la silbatina final, y despedida del equipo al ritmo de "Ay, ay, ay, ay, están jugando en Nacional", al arquero visitante, Joaquín Silva, le arrojaron una petaca de vidrio. Él mismo se la alcanzó al árbitro del partido Santiago Motta.

Goles y resumen del partido

Tremendo fracaso del equipo de

Con el triunfo, Plaza Colonia clasificó entre los ocho mejores y enfrentará a Albion -equipo de la Segunda División- en busca de semifinales.

Ahora, a Nacional le queda el torneo local, donde en seis fechas, marcha alejado de los primeros puestos donde el líder es Peñarol.