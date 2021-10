Su cambio ya estaba anunciado, pero la pelota no salía de la cancha así que Lautaro Martínez estiraba unos segundos más su participación en el partido. Y justo en esa última jugada vendría el ansiado gol que no se le había dado antes.

Fue el tres a cero, goleada y partido liquidado para la selección que tuvo una de las mejores noches de Eliminatorias en mucho tiempo.

Tras el festejo el delantero del Inter de Italia se sentó en el banco de suplentes y estalló en llanto. La emoción fue captada por las cámaras que se quedaron con la imagen del jugador visiblemente conmovido.

"Pensé en mi familia, que hoy estuvo presente en el estadio, por eso me emocioné. Esto es sacrificio, dejar muchas cosas de lado. Mi familia me acompaña siempre y les voy a estar agradecido de por vida", reveló el ex Racing.

El Toro fue papá por primera vez este año, junto a pareja Agustina Gandolfo. El goleador pasó un largo período de tiempo sin poder estar presente junto a su familia, teniendo en cuenta una Copa América peculiar que obligó al plantel de la Selección aislarse por un mes en distintos hoteles.

"La Copa América nos dio mucha fuerza para seguir creciendo y continuar por el camino que iniciamos, el de la paciencia, el del juego, el de ser protagonistas. Creo que en todas las canchas en las que juguemos vamos a tratar de hacer eso", dijo respecto a cómo jugaron el partido.