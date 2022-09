El protagonista de la historia es Fabián Bordagaray, quien fue el único refuerzo de River para el Clausura 2011, año que en que el Millonario bajó de categoría.

Bueno, el delantero está a punto de ascender con la camiseta de Belgrano de Córdoba, el verdugo del Millonario en aquellos inolvidables partidos de la promoción de once años atrás.

"Esta camiseta me hizo sufrir, la pase mal. Pero, desde que llegue dije que iba buscar el objetivo de que esta camiseta me devuelva felicidad y que me haga pasar bien con esta clase de gente y este buen club y lo estamos logrando, estoy muy feliz por eso", dijo Fabián Bordagaray en la previa.

Bordagaray, -surgido en Defensa y Justicia en 2006, con paso por San Lorenzo, Chile y hasta Dorados de México donde fue dirigido por Maradona- juega en Belgrano desde agosto del año pasado, donde ya jugó 38 partidos.

Este domingo, el ‘Pirata’ visita a Brown de Adrogué y de ganar logrará el ascenso a tres fechas del final del torneo. Con él en cancha y con Guillermo Farré, autor del gol que condenó a River, como entrenador.