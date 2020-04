“En estos días entreno, tomo mate, miro series y juego con mi señora también por apuestas, para ver quién hace las tareas del hogar, ja”, arrancó el 'Turquito' sobre el desafío de superar día a día la cuarentena, al igual que todos los argentinos.

Sobre la jugada que cambió su carrera y su vida, dijo: “Lo que me pasó con Tevez me llegó justo en mi mejor momento. No tengo rencor, fue algo que me pasó a mi, que le podía haber pasado a cualquiera. No se lo deseo a nadie, para un jugador es lo más difícil de sobrellevar”.



“Tevez vino a hablarme después de la lesión. Luego no volví a hablar con él, pero ya quedó ahí, forma parte del pasado”, agregó al respecto.

Luego, Ham reveló los increíbles gestos de apoyo que recibió por parte del mundo del fútbol. “Recibí muchísimos mensajes, entre ellos un audio de Maradona, una camiseta de Messi y una carta del Real Madrid firmada por Butragueño y Florentino Pérez, no lo podía creer. Me alegró mucho en su momento y solo lo compartí con mi familia”, aseguró.

Su increíble experiencia en el fútbol japonés:

- "El fútbol de Japón me sorprendió mucho. Es un fútbol lindo, que está creciendo. Estuvieron yendo grandes jugadores en el último tiempo. Es un fútbol muy interesante que uno quizás lo desvalora"

- “Los estadios de Japón son hermosos. Allá se toma más como un evento deportivo familiar, a diferencia de acá en Argentina. Salga como salga el partido, cuando terminaba finiquitaba todo ahí”.



- “Una particularidad de Japón es que antes de los partidos te hacían subir a un escenario a entregar muñequitos y caramelos a los hinchas, se vive como un show”.