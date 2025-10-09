El encono y resentimientos de los futbolistas franceses para con Argentina no solo es una exageración del hincha. Es una realidad. Ya este año, en declaraciones explosivas un excampeón del mundo mandó al psicólogo a Dibu Martínez.

En las últimas horas, quién habló fue el defensor de la Selección gala y el Arsenal de Inglaterra, William Saliba. "No nos dan miedo", dijo al hablar sobre candidatos para el próximo Mundial 2026, e incluyó a España al hablar de Argentina.

Saliba sacó pecho y candidateó a su equipo, que aunque no selló su clasificación a la próxima Copa del Mundo. "Lo que nos diferencia de España y Argentina es que ganaron las grandes competiciones antes del Mundial de 2022 y la Eurocopa. Pero no nos dan miedo", dijo el zaguero de 24 años.

Y se refirió a Enzo Fernández, por entonces envuelto en una polémica por cantar "Escuchen, corran la bola…". "Hasta ahora no he perdido contra él con el Chelsea. Así que sí, me he vengado con el Arsenal del Chelsea. Pero está claro que … si nos enfrentamos a ellos, claro que estaremos encantados de vengarnos", comparó Saliba.

Y concluyó: "Por supuesto, un partido de la selección nacional es tan valioso como un partido de clubes. Esta es una nueva generación de la selección francesa; ya no quedan muchos campeones del mundo de 2018. … Tenemos que clasificarnos para el Mundial e intentar ganarlo".