El piloto argentino decidió hacer oídos sordos a los pedidos del equipo que le decían que respetara el orden y dejara a su compañero Pierre Gasly adelante suyo.

Pero el pilarense tenía gomas más nuevas y venía más rápido que el francés por lo que decidió pasarlo. Al final terminó en el puesto 17 en la carrera pero pudo haber terminado 18.

Ese traspaso pero sobre todo la rebeldía demostrada generó miles de memes y reacciones.