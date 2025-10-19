Desobediente
Las redes se llenaron de memes después de la "irrespetuosa" maniobra de Franco Colapinto en Texas
A pesar de la orden de respetar a las posiciones y quedarse detrás de su compañero, Franco decidió pasarlo y generó todo tipo de reacciones.
El piloto argentino decidió hacer oídos sordos a los pedidos del equipo que le decían que respetara el orden y dejara a su compañero Pierre Gasly adelante suyo.
Pero el pilarense tenía gomas más nuevas y venía más rápido que el francés por lo que decidió pasarlo. Al final terminó en el puesto 17 en la carrera pero pudo haber terminado 18.
Ese traspaso pero sobre todo la rebeldía demostrada generó miles de memes y reacciones.