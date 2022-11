Este jueves se produjo un hecho sin antecedentes en la televisión: dos mujeres relataron un partido de la Copa del Mundo. Fueron Lola del Carril y la experimentada Ángela Lerena, que comentaron en la TV Pública la victoria de Suiza sobre Camerún.

Y las redes hicieron tendencia a Lola del Carril para bancarla de tanta agresión y misoginia.

Llevan un siglo celebrando a relatores que no pegan un nombre, a comentaristas que siempre dicen lo mismo y a cronistas que no preguntan, y ahora no se aguantan un partido con Lola del Carril y Ángela Lerena. Pero no es porque son mujeres, no. Claro. pic.twitter.com/vnPIhlILag

— Javi Schurman (@JaviSchur) November 24, 2022