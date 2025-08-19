Franco Mastantuono debutó en el Real Madrid con 18 años y no es un día más. En la victoria del equipo de Xabi, por 1-0 al Osasuna con gol de Kylian Mbappé en el Santiago Bernabéu, se produjo el hecho histórico.

Y Mastantuono ingresó a los 22 minutos del segundo tiempo -por Díaz- y con ovación de parte de los madridistas. 19 de agosto de 2025, fecha 1 de la Liga Española, para agendar.

Desde que fue presentado, Franco despertó mucho cariño de los hinchas merengues. El pibe surgido en River participó del juego, se asoció, encaró, tiró un caño y hasta dispuso de una chance de gol.

Y las redes lo hicieron tendencia, claro.

vvvvvvvvvvvvv