Hizo historia con 18 años
Las redes enloquecen con el debut de Mastantuono en Real Madrid: tiró un caño y casi hace un gol
El DT Xabi Alonso mandó a la cancha a Franco en el triunfo del Merengue 1-0 sobre Osasuna con gol de Mbappé. Mastan jugó 23 minutos, lució atrevido, se asoció con las figuras del Madrid, tiró un caño y hasta le taparon un mano a mano. Y las redes lo hicieron tendencia con emoción y memes geniales.
Franco Mastantuono debutó en el Real Madrid con 18 años y no es un día más. En la victoria del equipo de Xabi, por 1-0 al Osasuna con gol de Kylian Mbappé en el Santiago Bernabéu, se produjo el hecho histórico.
Y Mastantuono ingresó a los 22 minutos del segundo tiempo -por Díaz- y con ovación de parte de los madridistas. 19 de agosto de 2025, fecha 1 de la Liga Española, para agendar.
Desde que fue presentado, Franco despertó mucho cariño de los hinchas merengues. El pibe surgido en River participó del juego, se asoció, encaró, tiró un caño y hasta dispuso de una chance de gol.
Y las redes lo hicieron tendencia, claro.
vvvvvvvvvvvvv