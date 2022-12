Con la clasificación a la final, después de la victoria 3-0 ante Croacia, Lionel Scaloni fue consultado sobre la gran semifinal que jugó Lionel Messi.

El DT de la Selección aseguró que el capitán es el mejor futbolista de la historia, una frase que rebotó por todo el mundo. Y en marco, desde España, apareció el exentrenador Ángel Cappa para contraponer su opinión.

"Me parece una exageración porque seguramente Scaloni no vio jugar a Cruyff, a Di Stéfano y más jugadores. No se puede decir eso porque uno tiene una visión limitada",aseguró Cappa en una entrevista con Radio Marca.

"Que es el mejor de este momento y de esta generación no tengo dudas, pero de la historia. No, la historia es muy grande y muy amplia", dijo y, agregó: "Messi tiene la quinta corona del fútbol mundial con absoluto merecimiento. Después de Di Stéfano, Pelé, Cruyff y Maradona está Messi y este Mundial le consagra como tal".

A partir de estas declaraciones, los usuarios de las redes y los hinchas de la Selección salieron a responderle: