El vestuario de los chicos argentinos en el estadio Nacional de Chile fue una fiesta tras la gran victoria 1 a 0 ante Colombia que los clasificó a la final del Mundial Sub 20.

Con Gianluca Prestianni a la cabeza, el festejo fue con la canción de la Selección Colombia. "Prende la radio, enciende la tele…", cantaron y bailaron los chicos de Placente, trepados a mesas, bancos y lockers.

