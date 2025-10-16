Vestuario picante
Las redes deliran con el festejo de los pibes argentinos con la canción de Colombia: ''Prende la radio, enciende la tele''
En el vestuario, los pibes de Placente celebraron a puro baile el pase a la final del Mundial de Chile tras la victoria 1 a 0 sobre Colombia. Y lo hicieron con la canción de la selección cafetera. Las redes deliran.
El vestuario de los chicos argentinos en el estadio Nacional de Chile fue una fiesta tras la gran victoria 1 a 0 ante Colombia que los clasificó a la final del Mundial Sub 20.
Con Gianluca Prestianni a la cabeza, el festejo fue con la canción de la Selección Colombia. "Prende la radio, enciende la tele…", cantaron y bailaron los chicos de Placente, trepados a mesas, bancos y lockers.
Y las redes lo gozan: