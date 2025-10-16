El vestuario de los chicos argentinos en el estadio Nacional de Chile fue una fiesta tras la gran victoria 1 a 0 ante Colombia que los clasificó a la final del Mundial Sub 20

Con Gianluca Prestianni a la cabeza, el festejo fue con la canción de la Selección Colombia. "Prende la radio, enciende la tele…", cantaron y bailaron los chicos de Placente, trepados a mesas, bancos y lockers. 

Y las redes lo gozan:

