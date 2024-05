Real Madrid le ganó 2-1 a Bayern Múnich en el Estadio Santiago Bernabéu con un agónico doblete de Joselu y se convirtió en el segundo finalista de la Champions League, que definirá ante Borussia Dortmund -que ayer eliminó a PSG- el próximo 1 de junio en Londres.

Hasta los 23 minutos del segundo tiempo, cuando Alphonso Davies adelantó a los alemanes -con una gran corrida, enganche de zurda y remate de derecha-, la supremacía era del Real Madrid.

El local sintió el golpe, le anularon un gol por falta de Nacho y lució nervioso. Pero Manuel Neuer cometió dos errores en dos minutos y Joselu dio vuelta el resultado a los 88 y 91 minutos.

A los 13 minutos del tiempo adicionado, esto es a los 103, el árbitro Szymon Marciniak, uno de sus asistentes y el VAR, decidieron anularle un gol a Bayern Munich del que se hablará de por vida.

Tras el partido, y con el resultado consumado, en Bayern Munich la bronca fue total y ni los protagonistas ahorraron críticas. “El arbitraje ha sido una vergüenza. Si no está claro hay que dejar jugar y no cobrar fuera de juego. Con el gol de Joselu ha dejado jugar, pero con nosotros sí que lo ha cobrado. Es increíble. No quiero decir que el Real Madrid tenga siempre a los árbitros consigo, pero eso marcó la diferencia hoy”, declaró el neerlandés Matthijs de Ligt.

