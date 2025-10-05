Barracas no perdió y como siempre hubo polémica, como la semana pasada por el insólito gol a su rival, Belgrano, por una supuesta falta. Bien, aquella infracción, comparada con la plancha que comete un futbolista del Guapo en el área de Estudiantes para empatar el partido, es obscena. 

El resultado en UNO de La Plata fue 1 a 1 no solo por ese fallo, sino por los dos goles anulados al Pincha a instancias del VAR. 

¿No hubo foul en el gol de Barracas?

Clara plancha de Bruera sobre Rodriguez. El árbitro Nazareno Arasa no la cobró. 

X de TNT Sports Argentina

"¿Para que está el VAR?"

El reclamo de Muslera y Alario. 

X de TNT Sports Argentina

Goles y polémicas del partido 

Terminó en empate. 

EMPATE CALIENTE entre ESTUDIANTES y BARRACAS | #Estudiantes 1-1 #BarracasCentral | Resumen

Y las redes reaccionaron así:

X de Valentin Turello🎙
X de Francisco Freyre
X de SpiderCARP 🤟🏻🕷️
X de Ramiro Pincharrata7 🇦🇹🇦🇷
X de Santi Grizas 👑1️⃣9️⃣
X de Franco Razzini
X de Leon
X de Marcos Elorz
X de Capocha