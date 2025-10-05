El equipo del Chiqui Tapia
Las redes arden con los obscenos fallos a favor de Barracas 'para que empate' ante Estudiantes
Fue 1 a 1 en UNO, de La Plata. El Pincha reclamó falta en el gol de Barracas, y el VAR le anuló dos tantos. Las redes hicieron tendencia al Chiqui Tapia.
Barracas no perdió y como siempre hubo polémica, como la semana pasada por el insólito gol a su rival, Belgrano, por una supuesta falta. Bien, aquella infracción, comparada con la plancha que comete un futbolista del Guapo en el área de Estudiantes para empatar el partido, es obscena.
El resultado en UNO de La Plata fue 1 a 1 no solo por ese fallo, sino por los dos goles anulados al Pincha a instancias del VAR.
¿No hubo foul en el gol de Barracas?
Clara plancha de Bruera sobre Rodriguez. El árbitro Nazareno Arasa no la cobró.
"¿Para que está el VAR?"
El reclamo de Muslera y Alario.
Goles y polémicas del partido
Terminó en empate.
Y las redes reaccionaron así: