Ese que se ve en la foto y en los videos se llama Jorge D'Alessandro. Lo presentamos porque la mayoría de los argentinos que miran El Chiringuito, programa-show de fútbol de la tv de España ni sabe el nombre de cada uno de los periodistas.

Bueno, este señor de pelo blanco que es meme para los más chicos resulta que es argentino, que fue arquero -surgió en San Lorenzo- y atajó en España donde vive hace mucho tiempo.

En una entrevista con el canal Doble Mérito, el panelista dijo sobre la final que River le ganó a Boca en Madrid en 2018: "Como argentino estaba contento, pero no me gustó. No dimos imagen de nivel. Fue un fútbol de segundo nivel. El arquero al final corriendo rumbo al otro arco... Parecía una película de dibujos animados".

Y sobre Juan Fernando Quintero, espetó: "Quintero hizo un gol... ¿Es un enano, un bajito así? Un colombiano que le pega fuerte... Déjenlo a Quintero que se vaya a Colombia, que ni siquiera se clasificó al Mundial. ¿A dónde vamos con Quintero?".

Y las redes le salieron al cruce, fuerte, fuertísimo: