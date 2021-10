“¿Les pasó que alguna vez intentaron decir algo, o plantear algo, y les salió al revés, y el resultado fue el opuesto? Bueno, a mí me acaba de pasar”, así arrancó su descargo Gonzalo Bonadeo en su espacio en TyC Sports.

“Lo primero que quiero hacer es dejar despejada de cualquier pátina de sospecha alguna postura discriminatoria. Por favor no, y de corazón disculpas si así pareció, pero no, la verdad que no. Mucho menos con un tema como es la capacidad especial, o diferencial, o discapacidad, o como le deban llamar, que es algo que nos arrastra y nos involucra absolutamente a todos, no solamente por casos directos sino por casos muy cercanos”, continuó.

Y terminó tratando de justificar su enrevesada explicación de por qué no debían valorarse las medallas paralímpicas.